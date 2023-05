Da Jacob Klaris-Jensen var teenager, lærte han langsomt, men sikkert, at klatre i et mindre netværk, hvor de mest erfarne lærte fra sig. Siden har han begivet sig ud på længere bjergbestiger- og klatreekspeditioner i bl.a. Nepal, Peru, Kenya og Tanzania.

I dag føler Jacob Klaris-Jensen sig heldig over at kunne kalde passionen for sin