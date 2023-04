28/04/2023 KL. 20:00

Hver fjerde dansker har ingen rejseforsikring: For enkelte kan det ende med milliongæld

En nødstedt dansker uden rejseforsikring måtte tidligere på året betale over 1 mio. kr. for indlæggelse og hjemtransport efter et uheld på rejsen. Ny undersøgelse viser, at en fjerdedel af danskerne ikke er dækket af en rejseforsikring.