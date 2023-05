02/05/2023 KL. 17:00

»Det gik op for mig, at det ikke er farligt at fare vild eller føle sig en smule rastløs«

Flere er begyndt at reagere på masseturismen ved i stedet at rejse langsomt. En af dem er Maria Erica Jensen, der gerne slentrer gennem Londons travle gader, undgår store seværdigheder og nyder at se landskabet passere uden for togvinduet.