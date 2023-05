København gemmer på flere klimavenlige oplevelser, som du måske ikke har hørt om

København vrimler med idéer og indtryk, og her mødes mennesker på kryds og tværs. Et ord, der går igen, når man taler om at forbedre byen, er grønt. Når folk siger det, taler de oftest om at nyde synet af smuk natur eller smagen af sprøde grøntsager, og i hovedstaden spirer i disse år mange nye initiativer, som vil give de besøgende en bæredygtig oplevelse