Lars Westermann har svært ved at skjule begejstringen for sin hjemstavn, da vi stiger op på kajen efter små to timers kanosejlads. Han fortæller flere muntre anekdoter i solskinnet foran Slusehuset, hvor han i sommerhalvåret driver ishus og kanoudlejning. Vi må endelig hilse inde på hotellet, for dem kender han naturligvis også.