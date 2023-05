Tre luksuriøse lodges, du kan besøge i safarisæsonen

Tanzaniske luksussuiter: Ved flodhestenes domæne

I foråret 2020 fik kraftige regnskyl Grumeti-floden til at gå over sine bredder og oversvømme flere lodges i området – hvilket resulterede i et omfattende genopbygningsarbejde og en beslutning om at opføre en lodge, der nærmest smeltede sammen med Serengeti-sletten, en af Tanzanias