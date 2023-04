Frivillige renser nordjysk strand på "Earth Day", og du kan være med

Earth Day blev for første gang afholdt 22. april 1970 og består i dag af begivenheder, der har til formål at gøre opmærksom på miljøet. Dagen var oprindeligt en reaktion på et olieudslip i Californien, hvor den daværende senator Gaylord Nelson formåede at skabe bred opbakning blandt befolkningen – over 20 mio. amerikanere stimlede sammen på tværs af