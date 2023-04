23/04/2023 KL. 16:45

Fra toppen af svævebanen kan man se to kontinenter og en nysgerrig abeflok

Gibraltar udgør Europas sydligste spids, og fungerer samtidig som en vigtig passage for den sejlende verdenshandel. En dagstur giver mulighed for at stige til tops med svævebanen og møde Europas eneste vilde aber.