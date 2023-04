Dagene gik med forstadsliv for fuld skrue, og der var sjældent tid til at sætte sig ned og lege med børnene. Maria og Mathias Kusk havde begge gode job og havde startet en familie med sønnerne Arthur og Frode. De købte et håndværkertilbud i Mårslet syd for Aarhus, og hverdagen gik med husrenovering, fuldtidsarbejde, pendlertid, møder, familiefødselsdage,