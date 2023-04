17/04/2023 KL. 10:00

»Jeg fiskede omringet af flodheste og krokodiller ved vandfaldet«

Som barn fangede han sin første fisk i en dam nær Karen Blixens farm i Kenya, og nu har han i over 20 år levet af at formidle fiskeri. Han opfordrer andre til at tage ud langs kysten, men samtidig huske at tænke på fiskebestandene.