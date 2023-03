Svedige cykelshorts er et oplagt samtaleemne: »Vi har ofte banket på hos fremmede og spurgt om vi måtte overnatte i deres have«

I virkeligheden var det ret tilfældigt, at valget faldt på Sydamerika – og så alligevel ikke. Kontinentet er nemlig kendt for at være ideelt at bikepacke – eller på dansk turcykle – rundt i, og rejseformen med cykler, camping og plads til spontanitet tiltalte veninderne Ida Engstad og Julie Hölck, der begge holder deres andet sabbatår.