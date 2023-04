Kenneth Lau Rentius bor på ø med perfekt udsyn til stjernerne: »Vi er en forsvindende lille plet i et gigantisk univers«

Kenneth Lau Rentius og hans hustru Marianne Stolt Petersen driver en bed and breakfast på den lille ø Nyord nord for Møn. Her tilbyder de også guidede ture, hvor Kenneth tager nysgerrige lokale og turister med ud for at studere nattehimlen. Han er nemlig certificeretDark Sky-guide.

Netop området på Møn og på Nyord er de eneste Dark