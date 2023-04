16/04/2023 KL. 09:00

For abonnenter

Weekendtur: Skotterne siger farvel til mørke tider med keltisk festival

Edinburgh er kendt for sine mange festivaler, og sommerens spæde begyndelse markeres på Calton Hill med et flammende optog, som har rødder i keltiske ritualer. Her fester skotterne blandt dansere, ildkastere og mystiske skabninger.