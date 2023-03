263.000 indbyggere udgør næppe en metropol, selv om mange synes at mene noget andet. Bergenserne har et ikke ufortjent ry for at være lokalpatriotiske og lidt til – nogle kalder Bergen for en republik i Norge. Med færdiggørelsen af Bergensbanen i 1909 var det muligt at rejse nogenlunde komfortabelt mellem Bergen og hovedstaden Oslo.