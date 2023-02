I Caribiens smørhul finder du street art, vild natur og kulørte drinks

»Kunstværket symboliserer slavehandlen i Curaçao,« siger Jeannine Käser, som er partner i Zanolino Art Gallery & Atelier i hovedstaden Willemstad. Hun henviser til værket ”We came by boat” af Yubi Kirindongo, som er lavet af kofangere og forestiller et lille skib med et koøje.

»Vi har en tendens til at fokusere på smerten forbundet