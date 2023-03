07/03/2023 KL. 13:30

På dybt vand: »Respekt for havmiljøet bør være en del af dit dykker-dna som gæst i et andet univers«

Havet er ukendt for mange, men det kræver faktisk ikke meget mere end en 37-timers arbejdsuge at få et dykkercertifikat. Morten Højgaard har over 1.000 dyk i loggen, og han guider dig her til, hvordan du kommer i gang.