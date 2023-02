11/02/2023 KL. 21:00

Nu indtager karnevalsoptog gaderne kloden rundt

Karnevalssæsonen står for døren, og efter års pause bliver den kristne fasteperiode fejret med fest, trommer og dans i gaderne over hele verden. Her er de største, festligste og vildeste karnevaller i både Europa og på den anden side af Atlanten.