02/03/2023 KL. 10:00

Tallinns historiske seværdigheder oplever fornyet interesse på grund af krigen i Ukraine

Estlands hovedstad er kendt som en smuk og velbevaret middelalderby, men i en tid med krig i Europa er der også gode muligheder for at genopfriske landets nyere historie, nemlig hvordan Estland var under Sovjetunionens besættelse.