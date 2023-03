I år er det mindst lige så oplagt at tage til Mallorca for at dyrke sport som for at slappe af

Mallorca er for cyklister, hvad Norge og Alperne er for skiløbere – dejligt udfordrende. Og så kan formen pudses af, lige præcis når vejret er uforudsigeligt i Danmark.

Mindre kendt er det måske, at Mallorca også byder på rigtig gode løbeterræner, og det er der mulighed for at prøve kræfter med som både amatør og professionel.