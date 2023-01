21/01/2023 KL. 09:30

For abonnenter

»Nogle af de mest spændende øjeblikke bliver ikke fanget på kamera, for det handler først og fremmest om at overleve«

Lasse Rahbek brænder for at fortælle vigtige historier om virkeligheden ved at fange dem på film. At han nu er blevet kendt i tv-branchen som rejse- og polarfotografen, der har rejst jorden rundt, er dog et tilfælde.