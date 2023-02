Fem gange har Peter Bartram besøgt en af verdens mest ikoniske golfbaner, Augusta National i Georgia, USA. Og hver gang er han gået derfra uden at have slået et eneste slag! Hvordan det hænger sammen, vender vi tilbage til.

For den tidligere forsvarschef og nuværende formand for landets største mediekoncern, JP/Politikens Hus,