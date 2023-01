06/01/2023 KL. 21:00

Dansk børnefamilie var nervøse for omgivelsernes reaktion, da de tog på arbejdsferie i Pablo Escobars hjemby

Stine Ruge gik all-in på at arrangere en anderledes familieferie langt væk fra strand, ski og charter. Det skete ved at bytte familiens arbejdskraft for mad og tag over hovedet under et tre måneder langt ophold i Colombia.