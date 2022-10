25/10/2022 KL. 19:00

Tips & Tricks: "Amerika er ikke længere Amerika"

I sin nye bog ”På jagt efter Amerikas sjæl” rejser David Trads i Johannes V. Jensens spor og deler sin bekymring for et splittet Amerika. Selvom forfatteren tegner et dystert billede af USA’s sammenhængskraft, er han fortsat fascineret af det land, han har dækket som korrespondent og elsket, siden han først boede der i 1980’erne.