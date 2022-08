Tre musikfestivaler, du fortsat kan nå at opleve i august

Sommer i København: Klassiske talenter folder sig ud

Det er ikke for sent at nyde sensommeren til tonerne af klassisk kammermusik i verdensklasse, når Copenhagen Summer Festival åbner dørene til Charlottenborgs smukt udsmykkede, højloftede festsal.

Siden 1969 har en af Københavns nichefestivaler haft indflydelse