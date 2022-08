Thomas Herman om egnsretter: »I dag kan man få sushi og falafel i enhver provinsby, men vi er stadig et bondeland af svin og kartofler«

Hvad er dit forhold til din hjemstavn?

»Jeg har desværre ikke det store tilhørsforhold til Fredericia længere. Efter min mor gik bort for nogle år siden, er jeg ikke rigtig kommet der, medmindre det har været for at besøge hendes grav. Min bror og hans familie bor der stadig, men de tilbringer mere tid i deres hus i Blåvand.