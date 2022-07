Flykaos på vej i SAS: Strejke rammer tusindvis af rejsende

Det er ca. 1.000 danske, svenske og norske SAS-piloter fra SAS’ hovedselskab SAS Skandinavien, der har valgt at gå i streje. Konflikten har ulmet igennem længere tid, og den bunder i, at overenskomsten mellem parterne udløb den 1. april. Det fik tidligere SAS-piloterne til at udsende et strejkevarsel, og SAS svarede igen med et lockout-varsel.

SAS-piloterne havde oprindelig varslet strejke fra onsdag i sidste uge, men parterne blev gentagne gange enige om at udskyde fristen. Den seneste frist var sat til klokken 12.01 i dag, og her lykkedes det så ikke parterne at nå til enighed.