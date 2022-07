Kunstudstilling og koncerter i spektakulær arena kan være grund til at besøge Sicilien til sommer

De havde sans for det der med beliggenhed, de gamle grækere, da de et par hundrede år før vores tidsregning placerede et teater i Taormina tæt på vulkanen Etna og Siciliens skønne Naxos-bugt.

Om tilskuerne kunne koncentrere sig om forestillingerne er nok tvivlsomt med den udsigt. Det hesteskoformede teater var nemlig åbent ud