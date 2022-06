Ventetid til nyt pas er lang: Husk at tjekke det inden ferien

Det oplyser Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice i Aarhus Kommune.

- Hvis du skal på ferie i juli eller august, så få bestilt en tid nu. For det er klart, at presset bliver større og større, i takt med at folk gerne vil på ferie og ud at rejse, siger hun.

Flere medier har for nylig beskrevet problematikken, heriblandt Politiken.

Mediet skriver lørdag, at i Københavns Kommune er den samlede ventetid på et pas omkring en måned.

I Aarhus er der for tiden et par ugers ventetid på at få tid i Borgerservice, og dertil kommer produktionstiden af passet på mindst fem dage, fortæller borgerservicechefen. Der dukker dog løbende nye tider op.