25/06/2022 KL. 07:15

For abonnenter

Salget af charterrejser boomer: Her er danskernes foretrukne rejsemål til sommer

Landets to største charterrejsearrangører har haft travlt de seneste måneder. Her løfter de sløret for danskernes fortrukne rejsemål i sommerferien. Ifølge cheføkonom i Spar Nord er det den længe ventede ketchupeffekt, rejsebureauerne nu oplever.