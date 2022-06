Tre nordjyske udstillinger om landskab og natur

Kunsten i Aalborg: Landskab i øst og vest

»Rejs ind i naturen gennem store kunstneres værker.« Sådan beskriver museet selv sommerens udstilling ”Sky to the East, Sky to the West”.

At natur og landskab har været inspiration for kunstnere i tusinder af år på tværs af østlige og vestlige kulturer, er udstillingens omdrejningspunkt.