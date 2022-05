Rejseselskaber: Folk bruger flere penge på rejsen end før corona

- Vi kan mærke og se, at danskerne er gået et niveau op, så der eksempelvis bliver booket flere hotelværelser med direkte adgang til poolen.

Spies’ teori er, at folk har fået fyldt rejsesparekassen op, og at der efter to års ”indelukkethed” ikke må gå noget galt, når man forlader landet denne sommer.

Hos Spies har kunderne favoritdestination indtil videre været Mallorca. De rejselystne har generelt haft en tendens til at vælge det velkendte, siger hun.

Også hos Jysk Rejsebureau har man set, at prisen på rejsen har været en sekundær bekymring hos kunderne. Det siger selskabets administrerende direktør, Niels Amstrup.