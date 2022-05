Chile genåbner for adgangen til sagnomspunden og isoleret ø

Øens lokalbefolkning protesterede i sin tid mod, at turister stadig kunne tage til øen, da pandemien begyndte at tage fart i marts 2020.

Flere borgere gik endda så langt som at overtage lufthavnen for at forhindre fly i at ankomme fra Chiles fastland.

Siden har regeringen været i forhandlinger med Påskeøens lokalbefolkning for at finde en løsning, så øen kunne genåbnes for turister.

I den forbindelse er regeringen blandt andet gået med til at betale erstatning til øens borgere for at godtgøre dem for en række historiske traumer, som de har været udsat for.

Regeringen har også vedtaget en række støtteordninger, der skal hjælpe forretninger på øen, der har lidt under coronapandemien.