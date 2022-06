Sådan læses Italien

Italien er et yndet rejsemål blandt danskere. Mange drømmer om et sommerhus i Toscana eller Abruzzo, måske endda på Sicilien. Nogle gør drømmen til virkelighed, og så er der dem, der falder så pladask for det hele (og som regel også en sød italiener), at de flytter sydpå og bliver boende. Engagementet i den sidstnævnte gruppe har de seneste år – lykkeligvis