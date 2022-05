Hawaii siger stop: Overrendt af turister efter genåbning

Men at være en eftertragtet destination for rejseglade turister fra nær og fjern er ikke lutter lagkage. Flere af de populære øer er tynget af overturisme, og de massive menneskemængder er et stigende problem, skriver Euronews Travel.

På Oahu blokerer hundredvis af turistbusser og lejebiler den daglige trafik, turisterne parkerer ulovligt