Puebla, Mexicos fjerdestørste by med 1,5 million indbyggere, blev grundlagt af spanierne i 1531 under det oprindelige navn Ciudad de Angeles, Englenes By.

Den historiske by ligger 130 km øst for Mexico City i 2.162 meters højde, og med dens over 70 kirker og hundredvis af bygninger med de berømte og smukke håndmalede talavera-kakler