13/05/2022 KL. 11:15

Marianne og Lars Rasmussen dyster om at nå først til verdens ende: Rejser 20.000 km i Europa uden smartphone og kreditkort

At være alderspræsidenter er ingen hindring i TV 2’s rejseprogram, for det handler mest om at have snakketøjet i orden, lave en god handel og finde hinanden igen på landevejen.