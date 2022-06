14/06/2022 KL. 16:30

Her får du gode madoplevelser langs den tyske østersøkyst

Der er mange fordomme og meninger om det tyske køkken. Det typiske billede er, at det kun består af pølser, wienerschnitzel og sauerkraut og i øvrigt er gennemført usundt. Men bordet med fordomme om tysk mad trænger til at blive ryddet af. Ny bog vil give det tyske køkken en oprejsning, og teksten her er et uddrag.