Tre rutenyheder fra Billund kan være god grund til at tage til Italien i år

Gudinder og couscous: Trapani er rundet af Afrika

Trapanis gadeplan og stemning er præget af beliggenheden på en lang tange, der har givet stof til legenderne om byens grundlæggelse. Sagnet siger, at Trapani opstod, da gudinden Demeter var ude for at lede efter sin datter, Persefone, og tabte sit sejl på vejen.