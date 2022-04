27/04/2022 KL. 19:00

Ingeniørkunst i særklasse: Oplev Europas højest beliggende togbane og banebrydende bjerggondoler

Jungfrau-området i Schweiz kunne i 2012 fejre hundredåret for konstruktionen af Europas højest etablerede jernbane, og det blev markeret med forberedelserne af et nyt pionerprojekt – den revolutionerende kabelbane Eiger Express. Jyllands-Posten rejste til Jungfrau i Schweiz for at udforske bjergregionens ekstraordinære transportnet.