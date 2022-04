06/04/2022 KL. 19:00

I 2027 åbner det første hotel i det ydre rum: Banebrydende projekt rykker ved, hvad vi troede var menneskeligt muligt

Drømmer du om at være turist i det ydre rum? Nu er der ikke langt fra drøm til virkelighed, for i 2027 åbner det første rumhotel i verdenshistorien. Planen er, at hotellet skal bygges som et krydstogtskib, hvor hotelgæsterne kommer til at svæve højt over Jordens atmosfære.