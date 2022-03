Tre farverige festivaler, som er værd at opleve i april og maj

Klar med vandpistolen: Et vådt nytår i Chiang Mai

Når varmen for alvor sætter ind over de thailandske breddegrader, bliver behovet for at tilbede vejrguderne påtrængende. En af landets ældste traditioner stammer således fra troen på, at regnen til rismarkerne og andre afgrøder kunne frembringes ved den årlige nytårsfestival, songkran