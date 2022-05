24/05/2022 KL. 20:45

For abonnenter

Godt underholdt i verdens mest berømte arena: Stjernerne piller næse, efter kameraet er vandret videre

Amerikanere, og især dem fra New York, er ikke blege for at bruge store ord, når de skal beskrive sig selv og deres meritter. Det gælder også den store multiarena Madison Square Garden på Manhattan i New York. Vi besøgte den et par gange i februar for at kigge på historien og nutiden.