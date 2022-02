Næsten to år er gået med rejserestriktioner, der har sat en midlertidig stopper for strømmen af udenlandske turister, der hvert år valfarter til Vietnam. Men nu er en lempelse af restriktioner endelig i sigte.

Måske du sidder derhjemme i ly for vintervejret og drømmer om at plante dine bare tæer i sandet på en af de kridhvide sandstrande på øen Phu Quoc. Eller også er det snarere de kulinariske smagsoplevelser og gademarkeder i det pulserende Hanoi, der trækker i dig. Der er imidlertid godt nyt til alle, der drømmer om en snarlig rejse til Vietnam. Det vietnamesiske Ministerium for Turisme har nemlig meldt ud, at de undersøger mulighederne for en genåbning for udenlandske turister allerede fra 15. marts.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder CNN. Nu venter der blot en endelig godkendelse fra landets premierminister, Phạm Minh Chính, før grænseåbninger og en lempelse af de nuværende restriktioner kan blive en realitet. Det er hele tre måneder tidligere end den oprindelige plan. I 2019 besøgte 18 millioner mennesker Vietnam i turistøjemed, hvor sidste års besøgsantal på 157.000 blegner til sammenligning. Pandemien har derved haft en dominerende indvirkning på rejsetrafikken mod det sydøstasiatiske paradis, og den vietnamesiske turismesektor er udsat for et stærkt økonomisk pres.

Samtidigt viser de nyeste tal, at den nationale smitte i Vietnam atter vokser i pendulfart. Sygdomsbilledet ser dog væsentligt anderledes ud end hidtil, da færre er indlagte på landets hospitaler, og der er samtidigt langt mere kontrol over pandemiens udvikling på nuværende tidspunkt. Det skriver Reuters. Som et led i en forsvarlig genåbningsstrategi vil der imidlertid være krav om, at rejsende skal i karantæne i et døgn, og der vil være testkrav før ankomst og igen ved afrejse. Efter karantænen vil rejsende på ny kunne drage afsted på eventyr i en bred vifte af alt fra kulturelle, kulinariske og naturskønne oplevelser, som Vietnam alt sammen rummer. I rejseøjemed forbindes Vietnam bl.a. med de ikoniske landskaber omkring Mekong-deltaet, hvis vandveje gør sejlture til en ideel måde at opleve de frodige rismarker og komme tættere på lokalbefolkningen.

Det kan være, at du er mere til tempelbesøg i den maleriske havneby Hoi An eller til at indlede en jagt efter den bedste pho-nudelsuppe på de små gadekøkkener i Ho Chi Minh City. Det ene behøver ikke at udelukke det andet. Det er kun fantasien, der sætter grænser, når Vietnam igen åbner portene til ferieparadis.