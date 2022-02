For første gang i to år kan turister rejse til Australien

Australien har mandag genåbnet landets internationale grænser for turister, knap to år efter at de blev lukket på grund af coronapandemien.

Over 50 fly fra hele verden ventes at lande i Australien i løbet af dagen. 27 af dem har kurs mod landets største by, Sydney.

Håbet er, at genåbningen af grænserne kan være med til at genoplive den australske turismeindustri, der har haft det utrolig vanskeligt de seneste par år.