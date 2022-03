Tre koldkrigsmuseer, du skal se, mens vi venter på Regan

Ubådsliv og minestrygerminder: Da Langeland overvågede

Hvordan er livet om bord på en ubåd? Hvordan arbejdede spionerne under Den Kolde Krig? Og hvad med det store spørgsmål om atombomben: Var der planer om at lade den falde her på Langeland?

Det og mange andre ting kan man få svar på, hvis man besøger Langeland