Kevin Magnussen har forlænget med sit amerikanske hold, Haas. Det betyder, at den danske racerkører også i 2019 skal køre for holdet, når han starter sin femte Formel 1-sæson.

Og det er en god beslutning for 25-årige Magnussen at forlænge med Haas. Det mener tidligere topkører og nuværende ekspert på TV3 Sport, John Nielsen, der mener, at Kevin Magnussen har taget det valg, der giver bedst mening for ham.

»Det, Kevin skulle i år, var at blive en etableret f...