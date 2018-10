For to år siden fik han en tænkepause fra landsholdet. Landstræner Åge Hareide var ikke overbevist om Pierre Emile Højbjergs taktisk evner, og da Højbjerg viste sin utilfredshed ved at blive skiftet ud mod Montenegro, røg han ud i kulden. Pausen varede to år. Andre har slået til, så han har haft vanskeligt ved at komme i betragtning.

Men nu er midtbanespilleren tilbage, og for ham er det ikke blot en triviel venskabskamp mod Østri...