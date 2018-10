Hans partner nærmer sig den alder, hvor det biologiske ur for alvor tikker. Han er selv 17 år ældre, og han ved, at han ikke ønsker at få børn. Nu spørger han psykolog Sus Desirée, om han skal forlade sin kæreste, så hun kan finde en anden mand at få børn med – eller om han skal lade det være hendes egen beslutning, hvad hun vil.