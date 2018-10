Socialministeren om omfattende svindelsag: »Kontrollerne har svigtet i uhørt grad«

»Jeg er selvsagt rystet over, at det i så mange år tilsyneladende er lykkedes at begå underslæb i den størrelsesorden.«

Sådan lød det fra børne- og socialminister Mai Mercado (K), som på et pressemøde fortalte mere om den omfattende svindelsag, som har ramt Socialstyrelsen.

Her fastslog hun også, at »kontrollerne har svigtet i uhørt grad.«

Tidligere tirsdag meddelte Børne- og Socialministeriet, at man har mistanke om, at en »betroet medarbejder« i Socialstyrelsen har svindlet med offentlige midler for 111 mio. kr. i perioden 2002 til 2018.



Sagen er anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (Søik) - Bagmandspolitiet - som har udsendt en international arrestordre på den 64-årige kvinde, der menes at opholde sig i udlandet.



Mai Mercado oplyste, at hun i første omgang fik en kort orientering om sagen om aftenen den 24. september.

Dagen efter blev sagen meldt til politiet, og den 30. september modtog ministeren en opgørelse over de uretmæssige udbetalinger, som kvinden mistænkes for at have foretaget.

Den 1. oktober blev Folketingets socialudvalg orienteret.

Fakta: Det ved vi om mistænkt svindel i Socialstyrelsen

»Vi har at gøre med en ekstrem grov sag,« fastslog Mai Mercado, som har sat to eksterne undersøgelser i gang.

»Da det er foregået på min vagt, tager jeg på mig, at der skal ryddes op og strammes op,« lød det.



De to undersøgelser skal klarlægge omfanget og sikre, at noget lignende ikke kan gentage sig, samt vurdere, om der kan placeres et ansvar.

Ifølge departementschef Jens Strunge Bonde er svindlen foregået ved 274 overførsler til den ansattes egen private konto.

Nogle år var der tale om store millionbeløb, andre år var beløbene mindre. Pengene blev taget fra satspuljemidlerne.

Anklage: "Betroet medarbejder" på 64 år har svindlet for 111 mio. kr. i styrelse

»Det ser ikke umiddelbart ud til, at projekter er blevet lukket ned,« sagde Mai Mercado og tilføjede:

»Men det er i første og sidste ende penge, som er blevet taget fra de mest udsatte borgere i dette land. Det er gement tyveri.«

Kvinden har været ansat i styrelsen i omkring 40 år. Hun var ”superbruger” i systemerne, og det har således været muligt at overføre pengene, uden andre har opdagede det. Hun var ikke på sin arbejdsplads, da mistanken opstod.

Foreløbig er kvinden den eneste mistænkte i sagen, men ministeren udelukker ikke, at der kan være flere.

Svindlen blev opdaget i forbindelse med en intern kontrol i Tilskudsadministrationen i Socialstyrelsen. Her fandt man fejl i udbetalingen af tilskudsmidler, som viste sig ikke at være helt almindelige.

Det er en intern undersøgelse i ministeriet, som har fastslået, at der med stor sandsynlighed er svindlet for ca. 111 mio. kr., men da undersøgelsen er foreløbig kan beløbet stige.