Mandag blev syv unge mænd fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret. De blev alle anholdt i løbet af få timer søndag, og politiet mistænker dem for at være en del af den nye bandekonflikt, som er brudt ud i hovedstadsområdet.

Ved grundlovsforhøret kom det frem, at politiet har sigtet de syv mænd, som er i alderen 17 til 22 år, for et groft overfald i en frisørsalon på Nørrebrogade i København. Alle nægtede sig skyldig. Flere gerningsmænd er på fri fod, sagde a...